2020-02-19

20 وظيفة شاغرة للسعوديات في طيران أديل في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

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وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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