شكرا لقرائتكم 800 متقدم على وظائف مراقبي المساجد بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-19 800 متقدم على وظائف مراقبي المساجد بجازان متابعات الخليج 365 – واس بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استقبال عدد من المراقبين والمراقبات الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية التي أقيمت قبل عدة أشهر.

وبين مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الفرع أكمل استعداداته لاستقبال المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي ومراقبات المساجد، حيث بلغ عددهم “800” متقدم ومتقدمة، منهم “195” من النساء، وذلك في مقر الفرع بمدينة جيزان.

وأكد المدخلي أن هذه الوظائف تأتي في إطار سعي الوزارة لخدمة بيوت الله، وتحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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