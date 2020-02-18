وظائف شاغرة : شركة تسيباس للأغذية والمشروبات تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

نواصل عرض أحدث الوظائف الشاغرة و المعلنة بوزارة القوى العاملة لشهر فبراير 2020، حيث تعلن شركة تسيباس للأغذية و المشروبات بالمنطقة الصناعية الأولى – العبور الصناعية، عن حاجتها إلى عشرات الوظائف الشاغرة بمرتبات مجزية، لجميع المؤهلات، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة تسيباس للأغذية والمشروبات

مطلوب عدد 18 محاسب، و يشترط بكالوريوس تجارة، حتى 23 سنة، و خبرة سنتين براتب 2900 جنية. مطلوب عدد 20 كول سنتر، و يشترط مؤهل عالي و خبرة، براتب 2100 جنية. مطلوب عدد 30 متلقي طلبات، مؤهل عالي، براتب 2100 جنية. مطلوب عدد 20 كاشير، مؤهل عالي و خبرة، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 10 باريستا، و يشترط مؤهل متوسط و خبرة، براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 30 فرد امن مؤهل متوسط براتب 1900 جنية. مطلوب عدد 30 مندوب مبيعات براتب 2100 جنية، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 مسئول تحميل براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 25 عامل نظافة براتب 1900 جنية. مطلوب عدد 20 عامل تحميل 1900 جنية.

وظائف آخري:-

و يشترط السن 21 سنة، و لمن يرغب يرجى الحضور إلى مقر الشركة بالعنوان المذكور أعلاه، أو التواصل بالشركة على الأرقام التالية: 01278724318