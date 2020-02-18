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شكرا لقرائتكم النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت النيابة العامة عن وظائف شاغرة (للرجال) على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة (ملازم تحقيق).
وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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