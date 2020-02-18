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2020-02-18 النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت النيابة العامة عن وظائف شاغرة (للرجال) على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة (ملازم تحقيق). Advertisements وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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