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النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

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2020-02-18

النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت النيابة العامة عن وظائف شاغرة (للرجال) على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة (ملازم تحقيق).

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وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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