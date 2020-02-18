وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة U-Turn للملابس وهايبر ماركت بيم

أعلنت شركتين في مجال الملابس والهايبر ماركت، عن يوم التوظيف المفتوح

لهم بنادي الدقي الرياضي بجانب مترو البحوث، كوبري الخشب، لعدد من وظائف خالية وعدد من الفرص لكل شباب الجيزة، وذلك غدًا الأربعاء الموافق ١٩ فبراير 2020 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرا.

أولًا شركة بيم (هايبر ماركت):-

ثانيا: شركة U-Turn للملابس الجاهزة:-

أعلنت شركة بيم عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية وهي كالتالي “موظف فرع بمرتب ( 2700 )، ومساعد مسئول فرع – مرتب (3100 ) ، بشرط أن يكون لديه خبرة، بالإضافة إلى مسئول فرع بمرتب (4000 ) ، ويشترط خبرة في هذا المجال”.وأوضحت شركة بيم أن أماكن العمل ستكون في فروع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

أعلنت شركة U-Turn للملابس الجاهزة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية بالشكل التالي:-

أولًا/ مسئول مبيعات داخل الفروع، وأوضحت شركة U-Turn للملابس الجاهزة أن مكان العمل سيكون بفروع الجيزة والقاهرة في الدقي _ المهندسين _ مدينة السادس من كتوبر _ وسط البلد _ صلاح سالم _ مكرم عبيد .

Advertisements