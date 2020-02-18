وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة U-Turn للملابس وهايبر ماركت بيم

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أعلنت شركتين في مجال الملابس والهايبر ماركت، عن يوم التوظيف المفتوح
لهم بنادي الدقي الرياضي بجانب مترو البحوث، كوبري الخشب، لعدد من وظائف خالية وعدد من الفرص لكل شباب الجيزة، وذلك غدًا الأربعاء الموافق ١٩ فبراير 2020 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرا.
أولًا شركة بيم (هايبر ماركت):-
أعلنت شركة بيم عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية وهي كالتالي “موظف فرع بمرتب ( 2700 )، ومساعد مسئول فرع – مرتب (3100 ) ، بشرط أن يكون لديه خبرة، بالإضافة إلى مسئول فرع بمرتب (4000 ) ، ويشترط خبرة في هذا المجال”.
وأوضحت شركة بيم أن أماكن العمل ستكون في فروع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.
ثانيا: شركة U-Turn للملابس الجاهزة:-
أعلنت شركة U-Turn للملابس الجاهزة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية بالشكل التالي:-
أولًا/ مسئول مبيعات داخل الفروع، وأوضحت شركة U-Turn للملابس الجاهزة أن مكان العمل سيكون بفروع الجيزة والقاهرة في الدقي _ المهندسين _ مدينة السادس من كتوبر _ وسط البلد _ صلاح سالم _ مكرم عبيد .
الشروط المشتركة:-
ووضعت شركة U-Turn للملابس الجاهزة وهايبر ماركت بيم عن عدد من الشروط المشتركة وهي كالتالي:
- مؤهلات متوسطة وعليا للخريجين المتقدمين للوظيفة.
- ويُسمح للذكور والإناث التقدم للوظيفة.
- واشترطت الشركات أن يكون الحد الأقصى للسن 35 سنة.
الحقوق والمميزات المشتركة:
- تأمينات طبية واجتماعية.
- فرصة للترقي.
- 9 ساعات عمل.
- عمولات.
وعلى من يرغب في التقدم لأي من الشركتين يرجى ملأ اللينك التالي والحضور مباشرا دون انتظار مكالمة في المكان والزمان المحديين سابقا:
https://tinyurl.com/sxoq26o
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