شكرا لقرائتكم منصة نون أكاديمي تعلن فتح التسجيل لاستقطاب أفضل 100 معلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-18 منصة نون أكاديمي تعلن فتح التسجيل لاستقطاب أفضل 100 معلم متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت منصة نون أكاديمي انطلاق الموسم الثاني من (برنامج المعلم المميز)، ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل ( 100) معلم سعودي للتدريس عبر منصة (نون أكاديمي) بمقابل مكافآت مالية ، وفق التفاصيل التالية : – الشروط:

1 – سعودي الجنسية. 2 – المراحل الدراسية : المتوسط – الثانوي – الابتدائية (الصفوف العليا)

3 -درجة البكالوريوس في التخصصات التالية : Advertisements رياضيات

فيزياء

كيمياء

أحياء

علوم

لغة عربية

إنجليزي – المهام المطلوبة:

1 -إنشاء حساب في منصة نون.

2 -عمل حصص وواجبات رقمية. – مراحل البرنامج : التسجيل من 15 – 14 مارس 2020 م

التصفيات من 15 – 28 مارس 2020 م

التدريس على مستوى نوت 28 مارس – 14 مايو – للتسجيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) – تفاصيل أكثر ( اضغط هنا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منصة نون أكاديمي تعلن فتح التسجيل لاستقطاب أفضل 100 معلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.