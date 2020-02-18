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وظائف شاعرة في هيئة تنمية الصادرات

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2020-02-18

وظائف شاعرة في هيئة تنمية الصادرات

أعلنت هيئة تنمية الصادرات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بعدة مسميات وفي عدة تخصصات، عبر موقعها الإلكتروني، واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، ومن حاملي شهادة البكالوريوس، وسيكون مقر العمل في الرياض.

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وتتمثل الوظائف الشاغرة في:

  • أخصائي تقييم واستشارات المصدرين
  • مدير الخدمات الإلكترونية
  • أخصائي أول تيسير التجارة
  • مدير أول تجربة العميل
  • أخصائي أول التميز المؤسسي
  • مدير مشتريات وعقود
  • أخصائي ميزانية
  • مدير إدارة التواصل المؤسسي
  • مدير الشؤون الإدارية
  • مدير الشؤون القانونية
  • مدير فعالية أول
  • مدير مكتب الأمين العام

ولفتت الهيئة إلى أن التقديم على هذه الوظائف متاح عبر موقعها الإلكتروني ومستمر لمدة شهرين.

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