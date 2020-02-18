- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف شاعرة في هيئة تنمية الصادرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاعرة في هيئة تنمية الصادرات
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بعدة مسميات وفي عدة تخصصات، عبر موقعها الإلكتروني، واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، ومن حاملي شهادة البكالوريوس، وسيكون مقر العمل في الرياض.
وتتمثل الوظائف الشاغرة في:
- أخصائي تقييم واستشارات المصدرين
- مدير الخدمات الإلكترونية
- أخصائي أول تيسير التجارة
- مدير أول تجربة العميل
- أخصائي أول التميز المؤسسي
- مدير مشتريات وعقود
- أخصائي ميزانية
- مدير إدارة التواصل المؤسسي
- مدير الشؤون الإدارية
- مدير الشؤون القانونية
- مدير فعالية أول
- مدير مكتب الأمين العام
ولفتت الهيئة إلى أن التقديم على هذه الوظائف متاح عبر موقعها الإلكتروني ومستمر لمدة شهرين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاعرة في هيئة تنمية الصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.