وظائف شاغرة للجنسين في طيران ناس

2020-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة الموارد البشرية (الرياض).

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– مسؤول سجلات طيران A320 (الرياض).

– كابتن طيران A320 (جدة).

– مطور برمجيات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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