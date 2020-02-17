وظائف شاغرة لدى متاجر بنده للتجزئة

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. كاشير- هايبر بنده البديعة.

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. موظف خدمة خضار- بنده حي الدار البيضاء (عدد وظيفتين).

. موظف خدمة خضار- هايبر بنده السلام مول.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أبريل 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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