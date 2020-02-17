وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

2020-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاتب مرفق: شهادة الثانوية العامة.

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– أخصائي مختبرات طبية: شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية، أو أي مجال ذي الصلة.

– موظف استقبال: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

– فني بنك دم/ فاصد الوريد: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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