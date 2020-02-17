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2020-02-17 وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة عصام قباني متابعات الخليج 365 – خالد الأحمد أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام. وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير مالي (جدة). – محاسب فرع (الدمام). Advertisements – بائع معرض (جدة). – مندوب مبيعات (الرياض). – منسق مبيعات (للنساء/ الرياض). وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أبريل 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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