وظائف هندسية شاغرة في هيئة الطيران المدني

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطارات المملكة في المدن الكبرى.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كهربائي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

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– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس جيوماتكس: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيوماتكس.

– كبير المهندسين المعماريين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العمارة، أو الهندسة المعمارية).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 8 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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