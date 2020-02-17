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2020-02-17 وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض). . كبير أخصائيي الأمراض العصبية النفسي (الرياض). . مهندس أجهزة طبية أول (الرياض). Advertisements . مستشار- إدارة المشاريع (جدة). . كبير أخصائيي علاج تنفسي (جدة). . أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (المدينة المنورة). . مدير قسم الهندسة الطبية (المدينة المنورة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أبريل 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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