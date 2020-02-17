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2020-02-17 السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف إدارية وهندسية متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالمركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية: 1 – مهندس اتصالات (Telecom Engineer) Advertisements بكالوريوس (هندسة اتصالات، هندسة كهربائية، علوم حاسب، شبكات حاسب) أو ما يعادلهم

لا يشترط الخبرة. – وصف وظيفي: المساعدة في جمع البيانات وتحليلها وتخطيط وتصميم أنظمة الشركة والشبكة والاتصالات وتحديد الاحتياجات بعيدة المدى. 2 – خبير سياسات الموارد البشرية (HR Policy Expert) بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، هندسة صناعية)

خبرة 13 سنة للبكالوريوس أو 10 سنوات للماجستير. – وصف وظيفي: الإشراف على العمل وتحسين المخرجات في سياسات الموارد البشرية والتعويضات والمزايا والتغييرات في ضوء الظروف المتغيرة. – للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا) . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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