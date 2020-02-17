شكرا لقرائتكم 26 وظيفة إدارية وصحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-17 26 وظيفة إدارية وصحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 26 وظيفة إدارية وصحية شاغرة ، للعمل في : مدينة الأمير سلطان الطبية بالدوادمي كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران بالمسميات التالية : – ممرض قانوني (1) بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 2 ) – منسق شؤون المرضى بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 2 ) – ممرض قانوني (2) بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 6 ) – أخصائي سحب دم بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 1 ) – أمين مستودع بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 1 ) Advertisements – كاتب بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 1 ) – موظف أمن مدني Civil Security officer ( عدد الوظائف 3 ) – سكرتير بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 2 ) – سائق إسعاف بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 3 ) – منسق بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 1 ) – ممرض قانوني (3) بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية ( عدد الوظائف 4 ) • وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 وظيفة إدارية وصحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.