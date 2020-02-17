وظائف شاغرة :  براتب 3000 جنية| وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة الفرجاني هايبر ماركت

في متابعة مستمرة لأحدث الوظائف اليومية والأسبوعية، نتابع عرض جديد وظائف شركة الفرجاني هايبر ماركت 40 شارع نصوح بالزيتون أمام شركة المياه – محطة مترو حدائق الزيتون، حيث تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 1750 إلى 3000 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة الفرجاني هايبر ماركت

مطلوب عدد 2 محاسب من الجنسين، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط، براتب 1750 جنية. مطلوب عدد 30 كاشير، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وردية مسائية، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 20 موظفة كاشير وردية صباحية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 20 مدخل بيانات مؤهل عالي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، عملا 9 ساعات، براتب 2350 جنية. مطلوب عدد 10 منسق ممرات، مؤهل متوسط، السن لا يزيد عن 35 سنة براتب 2350 جنية. مطلوب عدد 10 بائع أدوات منزلية، مؤهل متوسط براتب 2350 جنية. مطلوب عدد 10 بقال، السن لا يزيد عن 50 سنة، خبرة، براتب 2675 جنية. مطلوب عدد 10 جزار ويشترط خبرة وان لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب 2675 جنية. مطلوب عدد 10 عامل مخازن ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يشترط مؤهل، براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 10 عامل نظافة، السن لا يزيد عن 50 سنة، براتب 3000 جنية، ولا يشترط مؤهل، العمل 12 ساعة.

وظائف آخري:-

ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو من خلال التواصل مع الشركة بالاتصال على الأرقام التالية: 01222777251 – 01100781116