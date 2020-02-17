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وظائف بالغرفة التجارية بالأحساء لحملة الثانوية فما فوق

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2020-02-17

وظائف بالغرفة التجارية بالأحساء لحملة الثانوية فما فوق

متابعات الخليج 365 – الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء عن توفر وظائف شاغرة في مجال الحراسات الأمنية بإحدى الشركات الكبرى، لحملة الثانوية العامة فما فوق، واشترطت الشركة أن يكون لدى المتقدم إلمام باللغة الإنجليزية (الابتدائية – قراءة وكتابة)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم :-
1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
2- لديه إلمام باللغة الإنجليزية (الابتدائية – قراءة وكتابة).
3- العمر ما بين 18 إلى 35 سنة.
4- يفضّل من لديه خبرة في مجال الحراسة الأمنية.

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المزايا:
1- الدوام “أسبوعان (عمل) وأسبوعان (إجازة)”.
2- تأمين طبي للموظف ولأفراد عائلته.
3- توفر الشركة في موقع العمل التوصيل للحفارة والسكن والطعام

تاريخ التقديم :-

مُتاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/06/24هـ الموافق 2020/02/18م

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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