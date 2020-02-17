شكرا لقرائتكم جامعة الملك فيصل تعلن مواعيد المطابقة للمتقدمين على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-17 جامعة الملك فيصل تعلن مواعيد المطابقة للمتقدمين على وظائفها متابعات الخليج 365- الرياض أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن مواعيد مطابقة المستندات الأصلية للمتقدمين للمسابقة الوظيفية . Advertisements وأوضحت جامعة الملك فيصل أنه يمكن معرفة موعد المطابقة من خلال الدخول على متابعة الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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