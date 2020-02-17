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جامعة الملك فيصل تعلن مواعيد المطابقة للمتقدمين على وظائفها

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2020-02-17

جامعة الملك فيصل تعلن مواعيد المطابقة للمتقدمين على وظائفها

متابعات الخليج 365- الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن مواعيد مطابقة المستندات الأصلية للمتقدمين للمسابقة الوظيفية .

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وأوضحت جامعة الملك فيصل أنه يمكن معرفة موعد المطابقة من خلال الدخول على متابعة الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

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