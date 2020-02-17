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2020-02-17 الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020 متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف مراقب جودة البيانات – مشروع التعداد “وظيفة مؤقتة” للرجال ، وفق التفاصيل التالية : وظيفة مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020 والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في 8 مارس 2020، ويكون العمل مسائي.

يشترط عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة كانت (تفرغ كامل). – طبيعة العمل: مراقبة ومراجعة الأعمال الميدانية وضبط جودة البيانات الواردة من قبل الباحث الميداني. المهارات المؤهلات العلمية: بكالوريوس : Advertisements إحصاء. بحوث عمليات. اقتصاد. رياضيات. إدارة أعمال. محاسبة. تقنية المعلومات بتخصصاتها. لغة إنجليزية. إعلام. حقوق. التخصصات العلمية الأخرى. – الخبرة: حديث تخرج ( يشترط بدون خبرة) المهارات: – إتقان استخدام الحاسب الآلي (برامج مايكروسوفت أوفيس). – لغة إنجليزية متوسطة. – للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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