وظائف فنية وهندسية شاغرة بنسما القابضة

2020-02-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للمياه والطاقة” في منطقة تبوك.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل- ميكانيكي.

. مشغل- مصنع معالجة مياه الصرف الصحي.

. فني كهربائي.

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. مهندس كهرباء.

. مهندس ميكانيكي.

. مهندس صيانة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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