وظائف شاغرة : بالمستندات| وظائف خالية بـ«الإنتاج الحربي» للجنسين وأهم الشروط وآخر موعد للتقديم

وظائف خالية بـ “الإنتاج الحربي”، أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الهامة بالشركات التابعة لها من الحاصلين على بكالوريوس هندسة سواء من الذكور أو الإناث التخصصات الأتية: “ميكانيكا، كهرباء، كيمياء” بالشروط التي سوف نوضحها لحضراتكم خلال السطور القادمة.

وتحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة رفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال إتاحة العديد من الوظائف للشباب من الجنسين.

وظائف خالية الإنتاج الحربي الحربي 2020

وأعلنت الهيئة عن وظائف خالية الإنتاج الحربي وكشفت عن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم ومن أهمهما:-

أن يكون المتقدم للوظائف متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يزيد السن في 1 مارس 2020 عن ثلاثون عاماً، بالإضافة أن يكون لائقاً صحياً ويظهر ذلك من خلال الكشف الطبي.

ويجب على المتقدم للوظيفة أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يقبل العمل في أي محافظة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، يبدأ التقديم من 16 فبراير 2020 وحتى 27 من نفس الشهر.

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وأن يكون التقدير العام للتخرج بدرجة ” جيد ” على الأقل، وأن يجتاز جميع اختبارات التقيم اللازمة من قبل اللجنة ، ويجب أيضاً أن يكون التأهيل العلمي والمواصفات الفنية طبقاً للنموذج المرفق بالإعلان، ويتمنى موقع ” مصر فايف” التوفيق لجميع المتقدمين.