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٨١ وظيفة هندسية وإدارية في أمانة الرياض

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2020-02-16

٨١ وظيفة هندسية وإدارية في أمانة الرياض

نظام الإقامة المميزة

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح ٨١ وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية والهندسية”، داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية ابتداءً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد ٢٩ جمادى الآخرة وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء ٥ رجب ١٤٤١ هـ.

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وتتراوح الوظائف المطروحة ما بين المرتبة السادسة والتاسعة، تحت مسميات: مستشار قانوني مساعد، محامي، أخصائي ميزانية، مراجع مالي، مهندس مدني، مهندس كهربائي، مهندس تخطيط، مهندس معماري، طبيب بيطري، مدقق حسابات، أخصائي علاقات عامة، مهندس معماري مساعد، مهندس مدني مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس تخطيط مساعد، مهندس تنسيق مواقع مساعد، مراقب أسواق، مصمم جرافيكس، مصمم داخلي مساعد، باحث قانوني مساعد.

وبيّنت أمانة الرياض أن الفئات المستهدفة بالإعلان تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية والدبلوم العالي ما بعد الجامعة، وحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، موضحةً أنه سيجري دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، وأن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستتم خلال إجراء المقابلات الشخصية.

وظائف امانة الرياض

تفاصيل وظائف امانة الرياض

 

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