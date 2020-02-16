- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل الرواتب والتعويضات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.
– محلل اقتناء المواهب/ الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.