وظائف إدارية شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

2020-02-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل الرواتب والتعويضات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– محلل اقتناء المواهب/ الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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