وظائف شاغرة : برواتب مجزية| سنتر شاهين يعلن عن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات

يعلن سنتر شاهين شارع الملك فيصل – الطوابق- الهرم الجيزة، عن حاجته إلى مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من محاسبين وكاشير ومشرفين وعمال وبائعين وأفراد امن وخدمة عملاء وغيرها من الوظائف، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

وظائف سنتر شاهين

مطلوب عدد 10 محاسب، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة. مطلوب عدد 100 كاشير، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة. مطلوب عدد 10 مشرف قسم، و يشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 10 مدير فرع، و يشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 100 فرد امن، و يشترط مؤهل مناسب. مطلوب عدد 100 بائع، و يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط مطلوب عدد 100 خدمة عملا، و يشترط مؤهل مناسب. مطلوب عدد 100 عامل خدمات، و لا يشترط مؤهل.

وظائف آخري:-

و للراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و العمل بالقاهرة، براتب يبدأ من 2000 جنية، و توفر الشركة تأمينات اجتماعية وطبية، وتوفير سكن للمغتربين، و لمن يرغب في شغل الوظائف يرجى التواصل مع الشركة على الأرقام التالية: 01068722255 – 01153221225