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2020-02-16 وظائف للجنسين حديثي التخرج في البنك العربي الوطني متابعات الخليج 365 – الرياض: أعلن البنك العربي الوطني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى مستشار قانوني مساعد (Assistant Legal Advisor) للرجال والنساء من حملة البكالوريوس حديثي التخرج وفق التالي: Advertisements الشروط العامة : – سعودي / سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

– القدرة على قراءة وتفسير الوثائق مثل (قواعد السلامة، تعليمات التشغيل والصيانة، كتيبات الإجراءات).

– القدرة على التعامل مع المشاكل في المواقف القانونية.

– الإطلاع على سياسات البنوك وإجراءاتها ومنهجياتها.

– معرفة اللوائح المصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودية وقوانين العمل.

– لا يشترط توفر الخبرة. – للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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