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2020-02-16 21 وظيفة أكاديمية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل متابعات الخليج 365 – الجبيل Advertisements أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة، للرجال والنساء لحملة درجة البكالوريوس فأعلى ، بالمسميات التالية : أستاذ مساعد إدارة الموارد البشرية أستاذ مساعد تصميم الداخلي أستاذ مساعد رياضيات أستاذ مساعد – الكيمياء أستاذ مساعد في النقل والإمداد وإدارة سلسلة التوريد أستاذ مساعد – إدارة الأعمال أستاذ مساعد – المحاسبة (ذكور ، إناث) مدرب – لحام محاضر – تكنولوجيا الكيمياء الصناعية محاضر-اللغة الإنجليزية محاضره- التصميم الداخلي محاضر – محاسبة محاضر – رياضيات محاضر – هندسة القياس والتحكم مدرب أول في المهارات الكيميائية أستاذ مساعد – هندسة كهربائية أستاذ مساعد – الأجهزة والتحكم أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية أستاذ مساعد فيزياء أستاذ مساعد – هندسة المدنية محاضر – إدارة الموارد البشرية – للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنــا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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