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2020-02-16 شركة إيكيا تعلن عن 15 وظيفة للنساء عبر طاقات أعلنت شركة إيكيا (شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر ( 15 ) وظيفة شاغرة (للنساء) للعمل بالشركة في محافظة جدة، بمسمى (موظف استعلامات بمركز خدمة العملاء) ، وفق التالي : – الشروط: Advertisements أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مهارات استخدام الحاسب الآلي (مستوى متقدم).

إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

لايشترط توفر الخبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة – الوصف الوظيفي : تقديم المشورة والمعلومات الأساسية للعملاء، والرد على الاستفسارات، ومعالجة الطلبات الأساسية باستخدام وسائل الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية في مركز خدمة العملاء. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) تاريخ نهاية الإعلان 30 /06 /1441 هـ . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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