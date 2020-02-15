شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول الموحد لعدة وظائف برتبة جندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-15 وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول الموحد لعدة وظائف برتبة جندي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الدفاع بأنه سوف يتم بمشيئة الله فتح بوابة القبول للتقديم على وظائف أمن وحماية ووظيفة سائق بالقوات المسلحة برتبة (جندي). وأوضحت الوزارة أن الوظائف لحملة الثانوية العامة و ما يعادلها على أن يتم التقديم عليها يوم الأحد الموافق (22\6\1441 هـ).ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل من خلال الروابط التالية:- للتفاصيل ( اضغط هنــا )- للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنــا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أعلنت وزارة الدفاع بأنه سوف يتم بمشيئة الله فتح بوابة القبول للتقديم على وظائف أمن وحماية ووظيفة سائق بالقوات المسلحة برتبة (جندي). وأوضحت الوزارة أن الوظائف لحملة الثانوية العامة و ما يعادلها على أن يتم التقديم عليها يوم الأحد الموافق (22\6\1441 هـ).ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل من خلال الروابط التالية:- للتفاصيل ( اضغط هنــا )- للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنــا )

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