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2020-02-15 وظائف للرجال والنساء في عدة مدن عبر طاقات الرياض , الرياض Advertisements مكة المكرمة , مكة المكرمة-نشرت منذ 4 أيام المبرز , المنطقة الشرقية-نشرت منذ 4 أيام تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة المؤهلات (الثانوية العامة، البكالوريوس)، للعمل في (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، والتقديم عبر بوابة العمل الوطنية طاقات وفق التفاصيل التالية:1 – كاشير ‎ / للرجال2 – مندوب مبيعات ‎ / للنساء3 – مدرس تقنية معلومات ‎ / نساء

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