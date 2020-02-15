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وظائف للرجال والنساء في عدة مدن عبر طاقات

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2020-02-15

وظائف للرجال والنساء في عدة مدن عبر طاقات

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة المؤهلات (الثانوية العامة، البكالوريوس)، للعمل في (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية)،  من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، والتقديم عبر بوابة العمل الوطنية طاقات وفق التفاصيل التالية:1 – كاشير ‎ / للرجال

الرياض , الرياض

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2 – مندوب مبيعات ‎ / للنساء

مكة المكرمة , مكة المكرمة-نشرت منذ 4 أيام

3 – مدرس تقنية معلومات ‎ / نساء

المبرز , المنطقة الشرقية-نشرت منذ 4 أيام

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