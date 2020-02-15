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2020-02-15
متابعات الخليج 365 - الرياضأعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن توفر ( 3 ) وظائف شاغرة ( للنساء ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (ممثل خدمة العملاء)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التالي : - الشروط:
وظائف للنساء لدى شركة هرفي عبر طاقات
- أن يكون المتقدمة سعودية الجنسية.
- المرحلة الثانوية أو ما يعادلها
- إجادة استخدام برامج الحاسب الأساسية: متوسط
- اللغات الإنجليزية : متوسط
- لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .
- الوصف الوظيفي :
توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
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