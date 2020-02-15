وظائف للنساء لدى شركة هرفي عبر طاقات

2020-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أن يكون المتقدمة سعودية الجنسية.

المرحلة الثانوية أو ما يعادلها

إجادة استخدام برامج الحاسب الأساسية: متوسط

اللغات الإنجليزية : متوسط

لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن توفر ( 3 ) وظائف شاغرة ( للنساء ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (ممثل خدمة العملاء)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التالي : - الشروط:

- الوصف الوظيفي :

توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

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