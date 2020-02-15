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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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2020-02-15

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

متابعات الخليج 365 - الرياضأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية :
  • مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية
  • مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
الوظائف بالمسميات التالية :
  1. فني معلوماتية صحية
  2. ممرض قانوني (1)
  3. ممرض قانوني (2)
  4. صيدلي
  5. فني صحة فم وأسنان
  6. مساعد صيدلي
  7. أخصائي أمراض القلب
  8. استشاري الطب النفسي العام
  9. REGISTRAR IN PSYCHIATRIST
  10. استشاري السموم
  11. استشاري وحدة العناية المركزة
- للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا). 
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