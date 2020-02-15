- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - الرياضأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية :
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
- مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية
- مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
- فني معلوماتية صحية
- ممرض قانوني (1)
- ممرض قانوني (2)
- صيدلي
- فني صحة فم وأسنان
- مساعد صيدلي
- أخصائي أمراض القلب
- استشاري الطب النفسي العام
- REGISTRAR IN PSYCHIATRIST
- استشاري السموم
- استشاري وحدة العناية المركزة
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.