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2020-02-15 الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية : مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف الوظائف بالمسميات التالية : فني معلوماتية صحية ممرض قانوني (1) ممرض قانوني (2) صيدلي فني صحة فم وأسنان مساعد صيدلي أخصائي أمراض القلب استشاري الطب النفسي العام REGISTRAR IN PSYCHIATRIST استشاري السموم استشاري وحدة العناية المركزة - للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية :الوظائف بالمسميات التالية :- للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

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