- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 14 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365- خالد الأحمدأعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).. مدير أول- تطوير التكنولوجيا والابتكار (الجبيل).. مهندس العمليات- المواد الكيميائية (الجبيل).. أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل).. أخصائي أول- الأجهزة (الجبيل).. مهندس عمليات البوليمر (الجبيل).. أخصائي- حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).. منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).. مهندس ثاني- الصيانة (الجبيل).. مشرف- الصيانة (الرياض).. مشرف- الإنتاج (الرياض).. مشرف مدني (الجبيل).. مخطط- الصيانة (الجبيل).وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2020م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
14 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 14 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.