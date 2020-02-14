14 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

2020-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).. مدير أول- تطوير التكنولوجيا والابتكار (الجبيل).. مهندس العمليات- المواد الكيميائية (الجبيل).. أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل).. أخصائي أول- الأجهزة (الجبيل).. مهندس عمليات البوليمر (الجبيل).. أخصائي- حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).. منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).. مهندس ثاني- الصيانة (الجبيل).. مشرف- الصيانة (الرياض).. مشرف- الإنتاج (الرياض).. مشرف مدني (الجبيل).. مخطط- الصيانة (الجبيل).وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2020م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (