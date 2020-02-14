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2020-02-14 12 وظيفة شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز هنا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والتدريبية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:. مشرف متجر الأكسجين- التايفون (الطائف).. فني مكونات الطلاء- التايفون (الطائف).. أخصائي جودة بيانات نظم الدعم الهندسي- التايفون (الطائف).. مدرب/ معلم طيران (الرياض).. مدرب/ معلم ميكانيكي- تدريب المهارات الأساسية (الظهران).. مدرب/ معلم الإلكترونيات والكهرباء- تدريب المهارات الأساسية (الظهران).. مدرب/ مدرس علوم جوية (الرياض).. مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).. مهندس دعم أول- التصميم (الطائف).. فني إلكترونيات الطيران (الطائف).. فني إدارة البيانات (الطائف).. فني خلية التدريب- التايفون (الطائف).وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2020م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (

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