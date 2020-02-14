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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بمجموعة الناغي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365- خالد الأحمدأعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “تنفيذي مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض. وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2020م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
وظائف إدارية شاغرة بمجموعة الناغي
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