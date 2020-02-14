وظائف شاغرة بفروع مجموعة شاهيني

2020-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:- منسق الأسطول (للسعوديين/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.- مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (عدد وظيفتين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والتبريد الصناعي).- فني تقنية المعلومات (للسعوديين/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الشبكات، وعلوم الحاسوب).وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2020م.؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2020م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (