وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالخطوط السعودية

2020-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:- أخصائي هندسة وصيانة الطائرات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الطيران، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الصناعية، السلامة الصناعية، سلامة الطيران، إدارة الجودة، إدارة الطيران).- أخصائي السجلات الفنية والمنشورات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحافة والنشر، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، اللغات الأجنبية، اللغة الإنجليزية، علوم المكتبات).- مساعد أخصائي السجلات الفنية والمنشورات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، الكترونيات الطيران)، أو أي مجال ذي الصلة.وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2020م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (