وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

2020-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت المديرية العامة للسجون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من وظائف البنود الشاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية: - ألّا يقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة.- ألّا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.- إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية.- إحضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة.- إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال.وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بإدارة الموارد البشرية بالجهاز الرئيسي وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/6/22 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: ().