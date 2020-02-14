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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365- خالد الأحمدأعلنت المديرية العامة للسجون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من وظائف البنود الشاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية: - ألّا يقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة.- ألّا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.- إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية.- إحضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة.- إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال.وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بإدارة الموارد البشرية بالجهاز الرئيسي وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/6/22 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون
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