وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ثري ام للتجارة برواتب مجزية لجميع المؤهلات

تعلن شركة ثري ام للتجارة 10 شارع كمال عطية صلاح سالم، بجوار حديقة الفسطاط، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات و لجميع المؤهلات، من سكرتارية و عمال و مندوبين مبيعات و كاشير و غيرها، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة ثري ام للتجارة لجميع المؤهلات

مطلوب سكرتيرة، و يشترط خبرة سنتين، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 3 كاشيرة، براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 26 مندوب مبيعات داخلية من الجنسين، و يشترط مؤهل عالي و خبرة لا تقل عن سنة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 5 عامل مخازن، مؤهل لا يقل عن متوسط، براتب 2500 جنية، خبرة أو بدون.

وظائف آخري:-

و لمن يرغب يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و توفر الشركة تأمينات اجتماعية و صحية و بدل مواصلات، بالإضافة إلى بونص شهري بنسبة 1% على المبيعات، و ذلك للعمل بمواقع الشركة بوسط البلد و شبرا و امبابة و فيصل و ألف مسكن و مدينة نصر، و للراغبين يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 0102822115