وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ثري ام للتجارة برواتب مجزية لجميع المؤهلات

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تعلن شركة ثري ام للتجارة 10 شارع كمال عطية صلاح سالم، بجوار حديقة الفسطاط، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات و لجميع المؤهلات، من سكرتارية و عمال و مندوبين مبيعات و كاشير و غيرها، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –
وظائف شركة ثري ام للتجارة لجميع المؤهلات
- مطلوب سكرتيرة، و يشترط خبرة سنتين، براتب 3500 جنية.
- مطلوب عدد 3 كاشيرة، براتب 2300 جنية.
- مطلوب عدد 26 مندوب مبيعات داخلية من الجنسين، و يشترط مؤهل عالي و خبرة لا تقل عن سنة، براتب 2500 جنية.
- مطلوب عدد 5 عامل مخازن، مؤهل لا يقل عن متوسط، براتب 2500 جنية، خبرة أو بدون.
وظائف آخري:-
و لمن يرغب يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و توفر الشركة تأمينات اجتماعية و صحية و بدل مواصلات، بالإضافة إلى بونص شهري بنسبة 1% على المبيعات، و ذلك للعمل بمواقع الشركة بوسط البلد و شبرا و امبابة و فيصل و ألف مسكن و مدينة نصر، و للراغبين يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 0102822115
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