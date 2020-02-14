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وظائف صحية وإدارية شاغرة بشركة ديافرم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من الرياض، وبيشة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– صيدلي إكلينيكي (بيشة): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
– أخصائي تحصيل (الرياض): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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