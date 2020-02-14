وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الكفاح القابضة

2020-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت شركة الكفاح، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– نائب ممثل الإدارة.

– مدير قسم الهندسة.

– مشرف عقود الإيجار.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2020م.

وأشارت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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