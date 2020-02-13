وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2020-02-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري ثانٍ.

– فني أول مختبرات طب الأسنان.

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– مساعد أول طبيب أسنان.

– فني ثاني مختبرات طب الأسنان.

– فني أشعة طب أسنان.

– أخصائي علاقات عامة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 جمادى الثانية 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 جمادى الثانية 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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