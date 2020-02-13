وظائف إدارية شاغرة في شركة موبايلي

2020-02-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي القضاء الرقمي والاستجابة للحوادث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علوم الحاسوب).

– أخصائي تصميم الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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