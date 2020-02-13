وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة النهدي

2020-02-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نظم إدارة الجودة.

– مخطط البضائع.

– مساعد مدير فئة.

– مسؤول الشؤون التنظيمية والحكومية.

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– كاتب نسخة الإنترنت.

– مطور محتوى.

– مسؤول المشتريات.

– مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات.

– مساعد مدير تطوير الشبكات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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