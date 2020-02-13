وظائف

وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة النهدي

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة النهدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نظم إدارة الجودة.

– مخطط البضائع.

– مساعد مدير فئة.

– مسؤول الشؤون التنظيمية والحكومية.

Advertisements

– كاتب نسخة الإنترنت.

– مطور محتوى.

– مسؤول المشتريات.

– مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات.

– مساعد مدير تطوير الشبكات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على 61f69d368a.jpg تواصل معنا علىaa7fe11cf6.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة النهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا