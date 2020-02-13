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وظائف للجنسين بـ شركة السلام لصناعة الطيران عبر طاقات

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2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

تعلن شركة السلام لصناعة الطيران عن توفر ( 4 ) وظائف شاغرة ( للرجال و النساء ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (محاسب)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التالي :

– الشروط:

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  • أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / محاسبة.
  • لا يشترط توفر خبرة سابقة.

– وصف التدريب :

تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

– للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنــا).

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