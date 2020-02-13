وظائف شاغرة : مطاعم بوتشرز برجر يعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

تعلن مطاعم بوتشرز برجر 16 شارع لبنان بالمهندسين، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة و العليا، بمرتبات مجزية، و العمل بفروع الشركة، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف مطاعم بوتشرز برجر

مطلوب مدير مطعم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. مطلوب عدد 3 مساعد مدير مطعم، خبرة ثلاث سنوات. مطلوب عدد 2مدير مطبخ خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات، و يشترط مؤهل عالي ويفضل سياحة و فنادق. مطلوب عدد 3 شيف ليدر، خبرة ثلاث سنوات و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 15 ويتر، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 باص بوى، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 15 طباخ، خبرة و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 15 هوست، مؤهل متوسط أو بدون. مطلوب عدد 7 استيوارد مؤهل متوسط أو بدون.

وظائف آخري:-

و توفر للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية و تامين على الحوادث و بدالات، و ذلك للعمل بفروع الشركة بالزمالك و مصر الجديدة و مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد و التجمع، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01278267111 – 01279077075