وظائف شاغرة : مطاعم بوتشرز برجر يعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

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تعلن مطاعم بوتشرز برجر 16 شارع لبنان بالمهندسين، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة و العليا، بمرتبات مجزية، و العمل بفروع الشركة، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف مطاعم بوتشرز برجر
- مطلوب مدير مطعم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- مطلوب عدد 3 مساعد مدير مطعم، خبرة ثلاث سنوات.
- مطلوب عدد 2مدير مطبخ خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات، و يشترط مؤهل عالي ويفضل سياحة و فنادق.
- مطلوب عدد 3 شيف ليدر، خبرة ثلاث سنوات و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 15 ويتر، و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 10 باص بوى، مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 15 طباخ، خبرة و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 15 هوست، مؤهل متوسط أو بدون.
- مطلوب عدد 7 استيوارد مؤهل متوسط أو بدون.
وظائف آخري:-
و توفر للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية و تامين على الحوادث و بدالات، و ذلك للعمل بفروع الشركة بالزمالك و مصر الجديدة و مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد و التجمع، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01278267111 – 01279077075
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