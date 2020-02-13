شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تعلن عن توفر 206 وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-13 متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت غرفة الرياض، اليوم الخميس، عن توفر 206 وظائف في القطاع الخاص للجنسين وفق التفاصيل التالية: التاريخ: 2020/02/16

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة المطلق

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض



التاريخ: 2020/02/17

التوقيت: من 9:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: شركة العيسى للتبريد والتكييف

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/17

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة المطلق

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض التاريخ: 2020/02/17

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمنكو

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض Advertisements



التاريخ: 2020/02/18

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة وكالات العربية السعودية – سارا

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/18

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: مستشفى علي بن علي

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/19

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات الدولية

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/19

التوقيت: من 9:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: شركة العيسائي للسيارات

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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