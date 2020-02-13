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شكرا لقرائتكم 700 وظيفة لطالبات وخريجات تقنية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – واس
استضافت غرفة جدة أمس، معرض التوظيف الذي نظمته الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حيث عرضت 700 وظيفة شاغرة على طالباتها وخريجاتها بهدف إيجاد فرص عمل عبر شركات محلية ووطنية وإقليمية.
وتضمن المعرض العديد من الفعاليات والبرامج وتقديم المشورة من الخبراء في تأمين فرص العمل، وذلك لفتح قنوات للتواصل بين الكلية وشركائها لتعريف الطالبات والخريجات بالفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل السعودي والبحث عن فرص العمل الجيدة لاستقطاب الخريجات والإسهام في رفع نسب توطين الوظائف وفق رؤية المملكة 2030.
ويُعد المعرض أحد الإستراتيجيات العديدة لإيجاد فرص العمل الناجحة التي طورتها الكلية بدعم كبير وسخي من العديد من أرباب العمل المحليين والوطنيين لمساعدة الطالبات على تأمين وظائف تتماشى مع خيارات حياتهم المهنية، حيث تعمل الكلية على تمكين المهارات الحياتية والتقنية الخاصة بسوق العمل كل في مجالها التي من خلالها تضمن نجاح الطالبات وتميزهن بين أقرانهن وتساعد جاهزيتهن للعمل مباشرة من بعد التخرج.
يذكر أن الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأنشئت في سبتمبر عام 2013م، بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية حيث يبلغ عدد طالباتها 1300 طالبة في حين بلغ عدد خريجاتها العام الماضي 350 خريجة، وتدرس الطالبات في الكلية العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل أبرزها: الدعم الفني وتقنية المعلومات، ودراسات الأعمال، والتصميم الجرافيكي، بالإضافة إلى الصحة والسلامة المهنية، والمبيعات، واللغة الإنجليزية.
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