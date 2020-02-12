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شكرا لقرائتكم هيئة الهلال الأحمر تعلن أسماء المقبولين على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أسماء المقبولين مبدئيًّا لدخول المقابلة الشخصية، وذلك بعد إجراء عملية المفاضلة المبدئية بين المتقدمين على وظيفة أخصائي إسعاف وطب طوارئ على لائحة الخدمة المدنية، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:
– على المقبولين مبدئيًّا الدخول لطلب التوظيف واختيار المنطقة التي يرغب المتقدم بإجراء المقابلة الشخصية بها، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وبحد أقصى إلى يوم الخميس الموافق 19/ 06/ 1441هـ الساعة الثانية ظهرًا.
– على المتقدم الحضور بمقر المقابلة خلال التواريخ التي سيتم تبليغ المتقدم بها عن طريق الفرع على أن يحضر أصل وصورة المستندات التالية:
o المؤهل العلمي.
o الدورات التدريبية.
o المستندات الثبوتية.
o شهادات الخبرة.
o التصنيف المهني.
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