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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ساتورب

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2020-02-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

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– محاسب الإدارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).

 

 

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