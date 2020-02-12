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شكرا لقرائتكم برنامج يسر يعلن عن توفر وظائف للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر (3) وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (مطور برامج)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي:
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها/ علوم حاسب
- لا يشترط توفر خبرة سابقة.
وصف التدريب:
تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العملاء، تكون لدى مطور التطبيقات معرفة عمل جيدة بلغات البرمجة الأساسية، والقدرة على تعلم التكنولوجيا الجديدة، والتعامل مع فرق العمل الأخرى، كما يعمل علي تقديم دعمًا قيِّمًا لفريق التصميم مع تحسين مهارات البرمجة والتصميم باستمرار لديه.
المهام التدريبية:
- مساعدة في جميع جوانب تصميم البرمجيات
- معرفة مصادر البرامج وتحسين مهارات البرمجة الخاصة بها.
- كتابة التعليمات البرمجية والمحافظة عليها.
- العمل على إصلاح الأخطاء الطفيفة.
- مراقبة الأداء الفني للأنظمة الداخلية.
- الاستجابة لطلبات فريق التطوير.
- جمع المعلومات من المعنيين حول وظائف البرنامج.
- كتابة التقارير.
- إجراء اختبارات التطوير.
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