وظائف

برنامج يسر يعلن عن توفر وظائف للرجال والنساء

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2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر (3) وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (مطور برامج)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي:

الشروط:

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  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها/ علوم حاسب
  • لا يشترط توفر خبرة سابقة.

وصف التدريب:

تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العملاء، تكون لدى مطور التطبيقات معرفة عمل جيدة بلغات البرمجة الأساسية، والقدرة على تعلم التكنولوجيا الجديدة، والتعامل مع فرق العمل الأخرى، كما يعمل علي تقديم دعمًا قيِّمًا لفريق التصميم مع تحسين مهارات البرمجة والتصميم باستمرار لديه.

المهام التدريبية:

  • مساعدة في جميع جوانب تصميم البرمجيات
  • معرفة مصادر البرامج وتحسين مهارات البرمجة الخاصة بها.
  • كتابة التعليمات البرمجية والمحافظة عليها.
  • العمل على إصلاح الأخطاء الطفيفة.
  • مراقبة الأداء الفني للأنظمة الداخلية.
  • الاستجابة لطلبات فريق التطوير.
  • جمع المعلومات من المعنيين حول وظائف البرنامج.
  • كتابة التقارير.
  • إجراء اختبارات التطوير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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